بدء التصويت بالانتخابات التشريعية في تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الناخبون في تونس الاقتراع لاختيار نواب البرلمان، في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 4500 مركز، أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي على أن تغلق في السادسة مساء.

ويصل عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في تونس إلى أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت نسبة المشاركة فيها نحو 45 في المئة.

ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائباً. وكان الاقتراع في مكاتب الخارج بدأ منذ الجمعة.

وتظهر نتائج استطلاعات نوايا التصويت عن منافسة محتدمة بين حزبي "قلب تونس" الليبرالي الذي يتزعمه نبيل القروي الموجود بالحبس بتهم مالية والفائز مع قيس سعيد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحركة النهضة.

وسبقت يوم الاقتراع حرب كلامية بين الحزبين، كما تعهد كل منهما بعدم التحالف مع الآخر عند الفوز بالأغلبية.