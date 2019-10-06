- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أبلغنا الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا
- ظريف: الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق لها أيا من أهدافها
- ظريف: إيران مستعدة للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية لأجل حل المشاكل العالقة بينهما بناء على القوانين الدولية
- ظريف: عقدنا العديد من الاجتماعات مع الجانب التركي بحضور كل من العراق وسوريا بشأن بناء تركيا السدود على نهري دجلة والفرات
- ظريف: أكدنا لكل من سوريا وتركيا بأن أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها
- ظريف: لا يمكن تحقيق الأمن في تركيا عن طريق استهداف وحدة وسيادة الأراضي السورية
- ظريف: السبيل الوحيد أمام تركيا لضمان أمنها يكون عبر نشر القوات العسكرية التابعة للحكومة المركزية على الحدود بناء على اتفاق أضنة
- ظريف: أكدنا للجانب التركي على ضرورة نشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد
يتبع...
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إيران على إعلان تركيا شن عملية عسكرية شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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