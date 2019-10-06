أول تعليق من إيران على إعلان تركيا شن عملية عسكرية شمالي سوريا

- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أبلغنا الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا

- ظريف: الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق لها أيا من أهدافها

- ظريف: إيران مستعدة للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية لأجل حل المشاكل العالقة بينهما بناء على القوانين الدولية

- ظريف: عقدنا العديد من الاجتماعات مع الجانب التركي بحضور كل من العراق وسوريا بشأن بناء تركيا السدود على نهري دجلة والفرات

- ظريف: أكدنا لكل من سوريا وتركيا بأن أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها

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- ظريف: لا يمكن تحقيق الأمن في تركيا عن طريق استهداف وحدة وسيادة الأراضي السورية

- ظريف: السبيل الوحيد أمام تركيا لضمان أمنها يكون عبر نشر القوات العسكرية التابعة للحكومة المركزية على الحدود بناء على اتفاق أضنة

- ظريف: أكدنا للجانب التركي على ضرورة نشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد

يتبع...