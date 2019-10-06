السعودية تسمح باقامة الزوار في فنادقها دون حاجة لاثبات العلاقة العائلية









اسماء السيد - الرياض: سمحت السلطات السعودية للسياح الاجانب بالاقامة في فنادقها دون الحاجة لاثبات العلاقة العائلية، وبينها الزواج، عبر مستند، حسبما أفادت هيئة السياحة والتراث في حسابها على تويتر الأحد.

وبحسب هيئة السياحة الحكومية، لا يزال يتوجب على "العائلات" السعودية "إثبات العلاقة" بين أفرادها، بينما "يكتفى بجوازات السفر للعائلات الزائرة للمملكة السياح".

كما ذكرت الهيئة أنّه بات يسمح للمرأة بأن تقيم في غرفة فندقية وحدها من دون محرم.

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وجاء القرار بعدما أعلنت السعوديّة نهاية الشهر الماضي أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليّاً على النفط.

وقامت المملكة أيضا بالتخفيف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات على أن تسمح لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة.

ويُعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وستُقدّم السعوديّة تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينها الولايات المتحدة. وحتى الآن لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.