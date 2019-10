دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X2 Pro يأتي قريباً باثنان من المكبرات الصوتية ستريو مع تقنية Dolby Atmos ظهر على التقنية بلا حدود.

يجمع هاتف Realme X2 Pro المرتقب مجموعة من أفضل المميزات في الهواتف الذكية، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن Realme ستقدم الهاتف باثنان من المكبرات الصوتية ستريو، مع تقنية Dolby Atmos في الصوتيات.

كشفت الإعلانات التشويقية التي أطلقتها Realme في الفترة الماضية عن بعض مميزات هاتف Realme X2 Pro الذي ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 855 Plus مع شاشة تدعم معدل تحديث 90Hz، إلى جانب مستشعر رئيسي في الكاميرة الرباعية بدقة 64 ميجا بيكسل.

ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر شركة Realme في فيديو تشويقي نشر على تويتر، حيث إستعرض الفيديو تقنية Dolby Atmos في صوتيات الهاتف، مع مكبرات صوتية ستريو وأيضاً أعلى جودة في وضوح ونقاء الصوتيات.

وتأتي سلسلة هواتف Realme X الحالية بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات عند إقتران السماعة فقط، على عكس إصدار الشركة القادم Realme X2 Pro الذي يضم التقنية عند الإستماع عبر المكبرات الصوتية أيضاً.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme X2 Pro بكاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل والذي يأتي في منتصف إعدادات الكاميرة الخلفية، كما تستبدل الشركة عدسات macro في الهاتف بعدسات telephoto تدعم تكبير hybrid حتى 20 مرة.

You don't need headphones to hear the best sound quality with your realme X2 Pro

Advertisements

Our best smartphone will allow you to enjoy an immersive experience thanks to Dual Stereo Speakers with Dolby Atmos and Certified Hi-Res Sound Quality.https://t.co/a2vwKml83N#realmeX2Pro pic.twitter.com/FMaUoWGKLR

— realme Europe (@realmeeurope)