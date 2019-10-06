«طرق دبي» تعرض بوابات التعرفة الذكية للمترو

دبي - بواسطة محمد فارس دبي: «الخليج»

أعلن مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2019، تشمل المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة، وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي، وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة، وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين، ونظام المسار الذكي لفحص السائقين، وباقة متنوعة من الخدمات الذكية.

وقال: «يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً التي تقدم خدمات للجمهور عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي».

وأوضح أن الهيئة ستدشن خلال مشاركتها في جيتكس، تطبيق حجز مركبات الليموزين ومركبات تسلا عبر متجري «أبل» و«جوجل»، ونظام المتحدث الآلي عبر تطبيق و«اتس أب» الذي يتميز بسرعة الرد على استفسارات المتعاملين دون تدخل العنصر البشرى، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة اللغات الطبيعية، ويقدم النظام قرابة 64 خدمة معلوماتية باللغتين العربية والإنجليزية.

شاهد أيضا بالصور: جولة في مهرجان كان لليخوت 2019