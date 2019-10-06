شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسى بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، حرص الملك حمد بن عيسى أل خليفة على ارسال التهنئة ببرقيه الى الرئيس الروسى.

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