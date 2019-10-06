شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى فى البحرين بدعوة مجلسى الشورى والنواب للانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، أمر ملكى رقم 51 لسنة 2019 بدعوة مجلسى الشورى و النواب للانعقاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يُدعى كل من مجلسي الشورى و النواب للاجتماع عصر يوم الأحد، الموافق 13 من شهر أكتوبر 2019، لافتتاح دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الخامس.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.