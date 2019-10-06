شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى فى البحرين بدعوة مجلسى الشورى والنواب للانعقاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، أمر ملكى رقم 51 لسنة 2019 بدعوة مجلسى الشورى و النواب للانعقاد.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يُدعى كل من مجلسي الشورى و النواب للاجتماع عصر يوم الأحد، الموافق 13 من شهر أكتوبر 2019، لافتتاح دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الخامس.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكى فى البحرين بدعوة مجلسى الشورى والنواب للانعقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.