شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بمقر اقتراع الانتخابات التشريعية التونسية بحفوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقر اقتراع الانتخابات التشريعية بحفوز، اليوم الأحد، إطلاق النار على وجه الخطأ من قبل عسكرى يقوم بتأمين مركز الاقتراع، و ذلك أثناء تفقده لسلاحه داخل مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية عين زانة بحفوز من ولاية القيروان.
و وفقا لموقع "الشروق التونسية"، علّقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى ندوة صحافية، أن هذه العملية معزولة ولا علاقة لها بأى عمل إرهابى، وهى لم تسفر على أى إصابة.
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