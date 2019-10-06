شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بمقر اقتراع الانتخابات التشريعية التونسية بحفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقر اقتراع الانتخابات التشريعية بحفوز، اليوم الأحد، إطلاق النار على وجه الخطأ من قبل عسكرى يقوم بتأمين مركز الاقتراع، و ذلك أثناء تفقده لسلاحه داخل مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية عين زانة بحفوز من ولاية القيروان.

و وفقا لموقع "الشروق التونسية"، علّقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى ندوة صحافية، أن هذه العملية معزولة ولا علاقة لها بأى عمل إرهابى، وهى لم تسفر على أى إصابة.