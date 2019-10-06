شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ويلزى: زيارة وفدنا التجارى للكويت فرصة مثالية لشراكات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر العلاقات الدولیة بالحكومة الویلزیة إیلونید مورغان، أن زیارة وفد تجارى من بلاده إلى الكویت بعد غد، الثلاثاء، تعتبر فرصة مثالیة للشركات المرموقة لتعزیز الروابط الحالیة وتأسیس العلاقات والشراكات الجدیدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قال مورغان في بیان صحفي، نقله مكتب الشؤون الویلزیة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، الیوم، الأحد، إن الكویت من الأسواق الحیویة التي تشھد نموا سریعا وتوفر فرصا ممتازة للشركات الویلزیة في مختلف القطاعات بدءا بقطاع التكنولوجیا والتصنیع وصولا إلى الصناعات الإبداعیة والمواد الغذائیة.

وأوضح أن الوفود والبعثات التجاریة "تشكل جزءا مھما من التزامنا بالترویج لویلز أمام العالم والتأكید على سیاسة الانفتاح التجاریة التي تنتھجھا الحكومة الویلزیة واعتبار بلادنا شریكا تجاریا مثالیا للاستثمار والأعمال المختلفة".

وأعرب عن تطلعه خلال الزیارة للتعریف بأبرز الشركات والأعمال الویلزیة ومساعدة الشركات في بلاده ضمن مساعیھا الرامیة إلى دخول أسواق جدیدة وتطویر العلاقات التجاریة وفرص الاستثمار مع الشركات الكویتیة بما یساھم في تحقیق النمو والنجاح لأعمالھا.

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ومن المقرر أن یضم الوفد التجاري الویلزي خلال الزیارة التي تستمر ثلاثة أیام ممثلین عن ثماني شركات من مختلف القطاعات الویلزیة الصناعیة في حین تھدف الزیارة إلى استكشاف فرص التعاون المشتركة وتطویر العلاقات التجاریة من خلال التواصل مع القطاعات الصناعیة المختلفة في البلاد.

وتعنى الزیارة أیضا بتسلیط الضوء على المنتجات والخدمات التي توفرھا الشركات الصناعیة الثماني وھي من قطاعات مختلفة مثل التكنولوجیا والإبداع والخدمات المھنیة والتصنیع والغذائیة.

وسیشارك الوفد خلال الزیارة بعدد من الاجتماعات وسینظم العدید من اللقاءات الرامیة إلى تعزیز التجارة وتوطید علاقات التعاون مع مختلف القطاعات الصناعیة في الكویت.

وتتمتع الكویت وویلز بعلاقات تجاریة واقتصادیة مھمة في حین بلغ إجمالي قیمة الصادرات الویلزیة من البضائع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بین عامي 2013 و 2018 ما یعادل 5.8 ملیار جنیه إسترلیني "نحو7.1 ملیار دولار أمریكي".