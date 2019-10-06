شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكرى فى بيان، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد،" إن الطائرة المسيرة كانت فى مهمة استطلاع، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتعد هذه الطائرة هى الثامنة التى يعترضها الجيش الوطنى فى سماء المناطق المحررة فى محافظة حجة منذ مطلع العام الجارى، وغالبيتها طائرات مفخخة تم إطلاقها باتجاه أحياء سكنية.

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