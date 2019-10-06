شكرا لقرائتكم خبر عن وفد للبرلمان العربى يتابع الانتخابات التشريعية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرع منذ صباح اليوم الأحد، وفد من البرلمان العربى، فى مباشرة مهامه بصفة ملاحظ للانتخابات التونسية التشريعية.

و وفقا لموقع "الشروق" التونسية، يضم الوفد ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وقطر وجزر القمور وليبيا والمغرب،وسيقوم الوفد بزيارة عدد من مراكز الاقتراع لملاحظة عملية التصويت، ثم عملية الفرز، ثم يرفع تقريرا فى الغرض للبرلمان العربى وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال أعضاء الوفد، إن مشاركتهم تأتى بناء على الدعوة الموجهة إلى البرلمان العربى من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واستكمالاً لمشاركته فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية فى تونس.

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وأكد أعضاء الوفد حرصهم على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية، التى تشهدها تونس فى إطار تجربتها الناجحة فى العالم العربى، فى الانتقال السلمى السلس للسلطة وعملية التحول الديمقراطى.

يُذكر أن، وفدا من البرلمان العربى كلن قد أدى زيارة مماثلة منذ أكثر من أسبوعيين لتونس لملاحظة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.