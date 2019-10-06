اخبار الخليج

سفير بريطانيا بالخرطوم يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولى لجهود السلام فى جوبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالخرطوم يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولى لجهود السلام فى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عرفان صديق، السفير البريطانى بالخرطوم، على أهمية دعم المجتمع الدولى لجهود السلام ومحادثات السلام المرتقبة مع الحركات المسلحة التى ستنطلق بجوبا يوم 14 أكتوبر.

 

وتسلمت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، خلال لقائها السفير البريطانى بالخرطوم عرفان صديق، رسالة تهنئة من نظيرها البريطانى بمناسبة توليها منصبها، وبحث الجانبان تبادل الزيارات واستمرار الحوار الاستراتيجى بين البلدين، وفقًا لموقع صحيفة السودانى.

Advertisements

 

وحثّت الوزيرة بريطانيا على زيادة جهودها للمساعدة فى إعادة اندماج السودان فى المجتمع الدولى وإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، مجددًا استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة الانتقالية فى المجالات كافة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا بالخرطوم يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولى لجهود السلام فى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا