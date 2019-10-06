شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تناقش مشاركة بلادها فى القمة الروسية الإفريقية نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها اليوم السفير الروسى فلاديمير جيلتوف، لبحث مشاركة السودان فى القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشى الروسية يومى 23- 24 أكتوبر المقبل.
وأكد سفير روسيا لدى السودان، دعم بلاده الثابت للسودان ورغبتها فى تعزيز التعاون معه فى كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم فى المحافل الدولية.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات الإيجابية بين البلدين والتعاون الثنائى بينهما فى العديد من المجالات، كما عبرت عن تقديرها لثبات الموقف الروسى فى دعم السودان.
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