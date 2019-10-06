شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تناقش مشاركة بلادها فى القمة الروسية الإفريقية نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها اليوم السفير الروسى فلاديمير جيلتوف، لبحث مشاركة السودان فى القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشى الروسية يومى 23- 24 أكتوبر المقبل.

وأكد سفير روسيا لدى السودان، دعم بلاده الثابت للسودان ورغبتها فى تعزيز التعاون معه فى كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم فى المحافل الدولية.

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وأشادت الوزيرة بالعلاقات الإيجابية بين البلدين والتعاون الثنائى بينهما فى العديد من المجالات، كما عبرت عن تقديرها لثبات الموقف الروسى فى دعم السودان.