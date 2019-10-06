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السلطات الأمريكية تتمكن من تحديد هوية سيدة قفزت إلى عرين الأسد

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 6 أكتوبر 2019

سيدة قفزت إلى عرين الأسد

سيدة قفزت إلى عرين الأسد

السلطات الأمريكية تتمكن من تحديد هوية سيدة قفزت إلى عرين الأسد

كتب

متابعات_الخليج 365

تمكنت السلطات الأمريكية من تحديد هوية سيدة قفزت إلى عرين الأسد، في حديقة حيوان "برونكس،" وطالبت الشرطة المواطنين بالمساعدة في اعتقالها، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

 

وقالت إدارة شرطة نيويورك، إن السيدة التي تدعى ميا أوتري، نشرت مقاطع فيديو لنفسها وهي تتسلق السياج الخشبي، السبت، ثم بدأت في التلويح والرقص أمام الأسد الذي بدا مندهشاً.

 

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وأظهر المقطع المصور الأسد وهو يبدو مذهولاً لدرجة أنه لم ينقض على المرأة التي لم تبد أي قدر من الانزعاج في الاقتراب منه.

 

كما أظهر المقطع السيدة وهي تتمتم ببعض الكلمات لدى تسلقها السياج الخشبي، قائلة: "أريد الاقتراب منه... حبيبي مرحبا.. أنا أحبك".

 

إلى جانب عرين الأسد، دخلت "أوتري" بشكل غير قانوني إلى منطقة الزرافة في حديقة حيوان برونكس الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الشرطة.

 

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