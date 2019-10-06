ما هي العلاقة بين التقدم في العُمر وخطر الإصابة بالسرطان؟

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الأحد 6 أكتوبر 2019
السرطان
كتب
متابعات_الخليج 365
أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعة ليفربول علاقة معقدة بين التقدم في العُمر وبين خطر الإصابة بالسرطان. واعتمدت الدراسة على فحص تأثير الجينات والمناعة على احتمال نمو خلايا الأورام. وتبين أن خطر السرطان يتزايد من ناحية بسبب ضعف المناعة مع التقدم في العمر، بينما تلعب الشيخوخة دوراً معاكساً من ناحية أخرى وهو إبطاء نمو الخلايا السرطانية.
ونُشرت الدراسة في دورية "إيجينج سل"، واظهرت أن الجينات النشطة في عملية الشيخوخة تختلف تماماً عن تلك التي تنشط في نمو السرطان. وبينت التجارب التي أجريت على الخلايا أن النشاط الجيني ونشاط السرطان يتطوران في اتجاهين متعاكسين.
وبحسب الدراسة كانت معظم جينات السرطان أقل نشاطاً مع التقدم في العُمر، باستثناء سرطان: الغدة الدرقية والرحم.
من ناحية أخرى، يؤدي ضعف المناعة الذي يحدث بدرجات متفاوتة مع الشيخوخة إلى زيادة فرص غزو السرطان للخلايا، لأن المناعة تلعب دوراً في مقاومة الأورام.
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