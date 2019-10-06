معلمو الأردن ينهون إضرابهم بعد اتفاق مع الحكومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه عشرات الآلاف من التلاميذ إلى المدارس الحكومية في أنحاء الأردن اليوم الأحد، لأول مرة منذ الخامس من سبتمبر/أيلول حين بدأ المعلمون إضراباً عن العمل مطالبين الحكومة بزيادة رواتبهم.

أعلنت الحكومة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنها توصلت لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب الذي يعد أطول إضراب في القطاع العام وأدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب.

جاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادة إضافية في الرواتب.

ويأتي اتفاق الرواتب الذي يرفع العلاوات من 35 في المئة إلى 60 في المئة للمعلمين اعتباراً من العام المقبل بعد الوصول لطريق مسدود لأسابيع بسبب إصرار الحكومة على رفض تلبية مطلب أصلي للنقابات بزيادة الرواتب 50 في المئة قائلة إنه سيزيد الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.

واحتفل العشرات من نقابة المعلمين أمام مقر نقابتهم في عمان بعد أن نجح أعضاؤها في حمل الحكومة على الموافقة على زيادات كبيرة في الرواتب إثر مواجهة استمرت أربعة أسابيع.

وأعلنت النقابات الإضراب قبل شهر بعد أن استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعلمين الذين تجمعوا للضغط من أجل تلبية مطالبهم بشأن الرواتب قرب مقر الحكومة.

ولم يرسل كثيرون من أولياء الأمور أبناءهم إلى المدارس تضامناً مع المعلمين المضربين.

وأصبح الإضراب في كثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر التي تمثل معقل التأييد التقليدي للنظام الملكي شكلاً من الاحتجاج على تقاعس الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بوعود تحقيق نمو اقتصادي.

يبلغ متوسط راتب المعلم في الأردن نحو 450 ديناراً (630 دولاراً) شهرياً ويقول المعلمون إنهم أقل من الآخرين في كثير من الوزارات والهيئات الحكومية التي تعاني الفساد والمحسوبية.

ويقول صندوق النقد الدولي ومانحون غربيون إن المرتبات ومعاشات التقاعد تلتهم قدراً كبيراً من ميزانية الحكومة التي يبلغ حجمها 13 مليار دولار في بلد به أحد أعلى مستويات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لاقتصاده.