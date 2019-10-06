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ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
جدير بالذكر أن 254 مركز اقتراع موزعين على خمس محافظات حدودية هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، تفتح اليوم بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي وذلك لدواع أمنية.
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وتواصلت على امتداد 21 يوما.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار نواب البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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