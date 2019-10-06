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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية فلسطينية ويخطون عبارات عنصرية على الجدران

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رام الله- سبوتنيك. وأعطب المستوطنون إطارات 13 مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمركبات تدعو لقتل العرب والثأر منهم.

© REUTERS / Amir Cohen

وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تسلل عشرات المستوطنين فجر اليوم إلى قرية قيرة وقاموا بعمليات تخريب طال إعطاب إطارات 13 مركبة وقاموا بكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية تطالب بقتل العرب".

وأضاف "انسحبت مجموعة المستوطنين في ساعات الصباح الباكر بعد أن أخذوا جولة في أرجاء القرية وتركوا اسم المجموعة على الجدران بعد كتابة شعارات عنصرية حيث تدعى المجموعة دفع الثمن".

يشار إلى أن مجموعات "دفع الثمن" هي مجموعات تعود للمستوطنين اليمينيين تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية ليلا لخلق حالة من الخوف والذعر في قلوب الفلسطينيين وقد سبق لها أن أحرقت منازل ومساجد ومركبات في عدد من قرى الضفة الغربية.

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