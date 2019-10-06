البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات اليوم









اسماء السيد - الرياض: يبدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات في أول زيارة مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في أغسطس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، لـ"الشرق الأوسط" أمس، إن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء يزوران اليوم السعودية، ويتوجهان يوم الاثنين إلى الإمارات، في زيارة تستغرق يوماً واحداً في كلا البلدين، ويجريان خلالها مباحثات مشتركة مع قيادة البلدين.

وأضاف أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة مقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعوة وجهتها القيادة الإماراتية لرئيس الوزراء، عقب أدائه القسم رئيساً للحكومة الانتقالية.