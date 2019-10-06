دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لأول هاتف من موتورولا بتصميم الكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت على شبكة الإنترنت أول التسريبات المصورة لإصدار جديد من هواتف موتورولا ينطلق قريباً بتصميم كاميرة السيلفي المنبثقة، التي تأتي في الجزء العلوي إلى يمين الهاتف.

قدمت شركة لينوفو في إصدارات علامة موتورولا التجارية الهواتف المميزة بتصميم نتوء في الشاشة، كما قدمت أيضاً الإصدارات التي تتتميز بتصميم ثقب الشاشة، وفي تسريبات مصورة جديدة كشف عن إصدار مرتقب من علامة موتورولا التجارية بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية.

ولقد ظهرت التسريبات المصورة عبر الفيس بوك، إلا أنها لم تقدم تفاصيل عن عنوان الهاتف الذي ينطلق به إلى الأسواق، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنه أحد إصدارات سلسلة هواتف Motorola One.

من جانب أخر تؤكد التسريبات المصورة على أن الإصدار القادم من هواتف موتورولا سينطلق بدون إطارات أو بإطارات جانبية نحيفة جداً، بينما يأتي الإطار السفلي بحجم أكبر نسبياً، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة، مع شعار موتورولا في الجهة الخلفية.

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أيضاً لا يظهر مستشعر البصمة على شعار موتورولا في الجهة الخلفية بينما يأتي الشعار بحلقة مضيئة للإشعارات، لذا قد يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

يذكر أن التسريبات لم تأتي على ذكر موعد لإطلاق هذا الإصدار رسمياً، بينما تستعد موتورولا للإعلان عن هاتف جديد بنتوء في الشاشة قريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة تنشر لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لأول هاتف من موتورولا بتصميم الكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.