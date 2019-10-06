اتفاق ينهي أزمة إضراب المعلمين في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © [email protected] رئيس الحكومة الأردينة عمر الرزاز

ويقضي الاتفاق بمنح رتبة معلم مساعد علاوة بقيمة 35 في المئة، ورتبة معلم 34في المئة، ورتبة معلم أول 34في المئة، ورتبة معلم خبير بقيمة 33 في المئة، وفقا لما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت اعتذارا للمعلمين المضربين عن التدريس منذ شهر سبتمبر الماضي، ويعد الاعتذار هو أحد مطالب نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب الذي استمر لمدة 4 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن "كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".

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وتابع الرزاز: "تأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

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وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن قد دعت في وقت سابق أولياء الأمور إلى إرسال أبناءهم إلى المدارس اعتبارا من صباح الثلاثاء الماضي، وذلك امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يقضي بوقف إضراب المعلمين عن التدريس.

وشددت الوزارة على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.

وأكدت على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من الثلاثاء.

ورغم قرار المحمكة الإدارية بوقف الاضراب، إلا أن نقابة المعلمين لم تمتثل للقرار، وأعلنت مواصلتها الإضراب، وأنها لم تتسلم قرار المحكمة، غير أن اتفاق اليوم يعني عودة الطلبة إلى صفوف الدارسة اعتبارا من اليوم الأحد.