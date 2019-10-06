شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. البرلمان العربى و"الوطنى الاتحادى" يطلقان الوثيقة العربية لحقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق البرلمان العربى بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بعد غد الثلاثاء "الوثيقة العربية لحقوق المرأة " وذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" وبحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي - الذي يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للحفل - عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على احتضان حفل إطلاق الوثيقة تجسيدا لاهتمام قيادتها الرشيدة بقضايا المرأة والتي مكنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية، مثمنا توجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في خطوة ترسخ مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.

Advertisements

وأوضح السلمي أن الوثيقة تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدت في ثلاث دول عربية هي جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان غطت كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهاما من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أعلت من شأن المرأة، واستنادا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.

يذكر أن " الوثيقة العربية لحقوق المرأة " أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015م كأول تشريع يسنه، لتكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقا يحظى بالتوافق العربي.