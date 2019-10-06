الداخلية التونسية: الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات التشريعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، لحسن سير عملية الاقتراع فى الانتخابات التشريعية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال خالد الحيونى الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية، فى تصريح إذاعى اليوم الأحد، إن كافة الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين الانتخابات التشريعية التى انطلقت اليوم داخل تونس.

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وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى ثانى انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات، 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.. فيما يبلغ عدد القوائم المرشحة فى الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.