شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الجالية التونسية بمصر فى آخر أيام التصويت بـ"تشريعية" تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الوهاب الريسى، منسق دائرة الانتخابات التونسية فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن السفارة التونسية بالقاهرة شهدت إقبالا من أبناء الجالية التونسية للإدلاء بأصواتهم منذ بداية التصويت فى الانتخابات التشريعية، والذى بدأ الجمعة الماضى وحتى اليوم الذى يوافق ثالث وآخر أيام الاقتراع .

ودعا الريسى أبناء الجالية لمزيد من المشاركة الفاعلة لتحديد ورسم مستقبل بلدهم الذى يمر بمرحلة غاية فى الدقة، موضحا أن نسبة الإقبال والمشاركة فى الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية كانت أكبر من المشاركة فى الانتخابات التشريعية.

مقر الاقتراع بالسفارة التونسية بالقاهرة

Advertisements

أضاف الريسى، أن التصويت بالخارج قد تم فى 49 دولة، وفتحت مراكز الاقتراع بداخل تونس أبوابها اليوم، لاستقبال الناخبين فى الانتخابات البرلمانية التونسية.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعى، قد أعلن أن نسبة التصويت فى الانتخابات التشريعية بالخارج بلغت حتى أمس 7.03%.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفا و830 مكتبا داخل تونس وخارجها.