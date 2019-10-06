شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد، اليوم الأحد إعفاء رعايا تونس الراغبين فى الدخول إلى أراضى المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها، بحسب ما ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.