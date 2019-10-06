شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر إعفاء التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد، اليوم الأحد إعفاء رعايا تونس الراغبين فى الدخول إلى أراضى المملكة من الحصول على تأشيرة الدخول بمختلف أنواعها، بحسب ما ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية.
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