شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للإسكان" بالإمارات يعتمد 522 قرار دعم سكنى للمواطنين بـ410 ملايين درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان، 522 قراراً للدعم السكنى، بقيمة 410 ملايين درهم، توزعت ما بين فئة القروض السكنية والمنح السكنية والفئات المستفيدة من "القرار السريع"، و"مسكن حكومى".

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، يأتى هذا الاعتماد، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الهادفة إلى توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، "إننا فى دولة الإمارات نحرص على ضمان تحقيق التلاحم المجتمعى من خلال المبادرات، التى ينفذها البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الإسكانية فى مختلف الإمارات، كما أن المجتمعات السكنية التى تم إنشاؤها ويجرى تنفيذها وفق أعلى معايير الاستدامة تعد شاهداً على نوعية ما تقدمه الحكومة لمواطنيها، لضمان حياة كريمة يسودها الأمن والأمان.

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وأضاف، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يتلمس احتياجات الأسرة المواطنة، ويضع جميع تطلعاتها بعين الاعتبار، حيث ينظر إلى الحالات الاجتماعية المختلفة باهتمام بالغ، ويعد هذا الاهتمام نهجاً أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً إلى أنه حين تستقر الأسرة يبدع المجتمع وينتج.

يذكر أن، برنامج الشيخ زايد للإسكان ينفذ حالياً ثلاثة أحياء سكنية، هى "حى المنتزي" فى عجمان الذى يضم 761 مسكناً بقيمة مليار درهم، والمقام على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 24%، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل و«حى التسامح» السكنى فى دبى، الذى يضم 341 مسكناً على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع وبنسبة إنجاز بلغت 31 %، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل و«حى بطين السمر» السكنى برأس الخيمة فى مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة.

كما يعتزم البرنامج، تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية تضم إنجاز حى سكنى فى منطقة "العوينات" فى الشارقة، والذى سيضم 235 مسكنا، وتنفيذ 125 مسكناً فى دبى، و400 مسكن فى الفجيرة، و200 مسكن فى إمارة الشارقة، إلى جانب 438 مسكناً فى منطقة «الحليو» بعجمان، و800 مسكن فى منطقة بطين السمر 4 و5 فى رأس الخيمة، حيث تأتى هذه المشاريع فى إطار الخطة المستقبلية للبرنامج والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.