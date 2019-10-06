شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت فى باريس يبحث تعزيز التعاون البحرى والزراعى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفیر الكویت لدى فرنسا سامى السلیمان الیوم الأحد، إن بلاده تحرص على تعزیز التعاون مع فرنسا فى المجال الزراعى والبحرى والاستفادة من خبراتها العریقة.

وأضاف السلیمان فى تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا)، أنه أطلع خلال زیارته لمدینة شیربورج فى إقلیم المانش شمال غربى فرنسا على أحدث ما توصلت إلیه الصناعة الثقیلة التى تتمیز بها المدینة والتجارب الفنیة واستخدام التقنیة الحدیثة في مجال الزراعة والمنتجات الغذائیة.

وتابع أنه أطلع كذلك على القاعدة البحریة للمدینة وتفقد التجهیزات الفرنسیة المتقدمة في إنتاج الزوارق والسفن والمعدات البحریة.

وأعرب السلیمان خلال لقائه بنائب الأدمیرال البحري لیقراند عن اعتزاز الكویت بالمستوى المتقدم للتعاون العسكري بین البلدین لاسیما فى المجال البحرى.

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وأكد أن زیارته للمدینة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجریها السفارة مع المدن الفرنسیة بما یحقق توسیع قاعدة العلاقات الكویتیة مع جمیع المكونات الفرنسیة. وبحث السلیمان مع مسؤولي بلدیة المدینة إمكانیة توقیع اتفاق توأمة وتعاون بین المدن الكویتیة ومدینة شیربورج.