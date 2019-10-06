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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، فى الانتخابات البرلمانية التونسية، التى ستحدد شكل الحكومة المقبلة فى مرحلة اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتى الانتخابات الرئاسية التى أسفرت جولتها الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد.
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