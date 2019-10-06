تونس: قيس سعيد يقاطع الانتخابات التشريعية

تونس/ عادل الثابتي /الخليج 365
قرّر قيس سعيّد المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الاحد في تونس.
وقال سامي العايدي أحد منسقي حملة قيس سعيد، إن الأخير "قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية".
وأضاف في تصريح للأناضول "إن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص".
وتابع أن "هذه الانتخابات تجرى على القوائم لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها".
وكان سعيّد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة قد جاء أولاً في الدور الأول منتصف سبتمبر/ ايلول الماضي بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات متقدما على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي الذي حلّ ثانيا بنبسة 15.6 بالمائة من الأصوات.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.
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