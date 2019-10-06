لجنة برلمانية: 4 قتلى و18 جريحاً في بغداد الليلة الماضية

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، أن 4 متظاهرين قتلوا فيما أصيب 18 آخرين في العاصمة بغداد بإطلاق النار الليلة الماضية.

وقال عضو اللجنة، هريم كمال آغا، في تصريح صحفي، إن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون الليلة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد على خلفية المظاهرات الحالية".

وأوضح أن القتلى والجرحى سقطوا نتيجة الإطلاقات النارية وليس قذائف الهاون كما يشاع.

فيما كشف أنه من بين القتلى شقيق أحد قادة "تحالف سائرون" التابعة للتيار الصدري، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى "تلمس هدوء نسبي بعد اجتماع رئيس البرلمان العراقي مع المتظاهرين".

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ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

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