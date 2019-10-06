العراق.. عودة خدمة الإنترنت بشكل جزئي

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

عادت خدمة الإنترنت جزئيا وبشكل متقطع، الأحد، إلى معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد، بعد انقطاعه خلال الأيام الماضية تزامنا مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، حسب مراسلي الخليج 365.

وتوقفت خدمة الانترنت في عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان في شمال العراق، منذ الخميس الماضي، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.

وأعلن مرصد "نت بلوكس"، صباح اليوم الأحد، عودة الإنترنت بشكل جزئي إلى العراق، فيما يستمر حجب مواقع التواصل.

وفي بيان له، قالت المرصد المتخصص في مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، إنه "تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه".

وأوضح أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة".

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وأضاف: "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين".

والخميس، أعلن المرصد ذاته انقطاع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

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