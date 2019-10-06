قوات يمنية موالية للإمارات تدفع بتعزيزات عسكرية إلى عدن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت قوات يمنية موالية لدولة الإمارات، مساء السبت، دفعها بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة المؤقتة عدن (ـجنوب)، قادمة من الساحل الغربي للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا.

وذكر البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365، أن ألوية العمالقة، دفعت بقوة عسكرية من الساحل الغربي صوب العاصمة عدن ، للمشاركة في تأمين عدن والمحافظات الجنوبية، من أي اعتداءات أو هجمات إرهابية.

وتحدث البيان بأن" هذه التعزيزات، تأتي في إطار مشاركة ألوية العمالقة في العمليات العسكرية التي تنفذها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى العودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً".

وتابع البيان" تستعد قوات أخرى من ألوية العمالقة في الساحل الغربي إلى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من أي هجمات إرهابية".

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وهذه الألوية قاتلت خلال الفترة الماضية إلى جانب القوات الحكومية اليمنية، بعد أن تم إنشاؤها بدعم إماراتي خلال فترة الحرب، ويغلب عليها الطابع السلفي، وفقا لتقارير يمنية.

ومنذ نحو شهرين ، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش الشرعي؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ"الزائفة".

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