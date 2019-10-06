قرقاش: نقدّر جهود السعودية لتوحيد الصف اليمني

صحيفة الخليج الالكترونية أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن جهود السعودية عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي، “مقدّرة”، وأننا ندعمها دعماً كاملاً. وقال عبر حسابه في “تويتر”: الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي “مقدّرة”، وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.. الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق؛ بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً. انشر الخبر :

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