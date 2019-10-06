إلزام ملاك الأجرة بنقل المسافرين مجاناً في هذه الحالة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألزمت وزارة النقل في لائحتها المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجاناً حال عدم تشغيل العداد داخل السيارة.
ونصت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على ضرورة أن تحتوي سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار على عبارة نصها “في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية”.
وتضمنت غرامة جديدة بحق الحاصلين على ترخيص تصل إلى 3 آلاف ريال في حال عدم تشغيل العداد عند بدء الرحلة.
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