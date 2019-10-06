دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تشارك في فعاليات الدورة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية دبي 2019

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الأحد 6 أكتوبر 2019
دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي
كتب
متابعات_الخليج 365
تشارك دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي في فعاليات الدورة الـ39 لأسبوع جيتكس للتقنية دبي 2019، الذي ينطلق الأحد، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويأتي ذلك ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي، الذي يجمع تحت مظلته 32 جهة حكومية في منصة مشتركة وموحدة تقودها هيئة أبوظبي الرقمية.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يشكل منصة مثالية للتعرف على أحدث التقنيات العالمية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وذكية، حيث تعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كأحد أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.
وأشار إلى أن مشاركة حكومة أبوظبي في جيتكس هذا العام تهدف إلى إبراز النظام الرقمي المتكامل بين الجهات الحكومية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، من خلال تكامل دور الجهات الحكومية في الإمارة عبر تقديم حلول حكومية رقمية سريعة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بخدماته للمتعاملين.
وأكد حرص الدائرة على استعراض أحدث خدماتها ومبادراتها ومشاريعها المبتكرة، وتعريف الجمهور بأهم إنجازاتها ونجاحاتها كجهة حكومية معنية بتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية، وإطلاق المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي متنوع قائم على المعرفة والاستدامة.
وقال البلوشي "تقدم الدائرة خلال أسبوع جيتكس 2019 عددا من المبادرات والخدمات التقنية الذكية، إضافة إلى عدد من الرحلات المتكاملة ضمن منظومة الخدمات المتكاملة "تم"، والتي تهدف إلى دعم مساعي حكومة أبوظبي ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ورسم ملامحها المستقبلية بالتعاون والتنسيق المتكاملين بين مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف "نثمن الجهود المشتركة والشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات لتعزيز وتطوير خدماتنا الرقمية والإلكترونية، والتي تشمل معاملات التراخيص والأنشطة والأعمال الاقتصادية بمختلف قطاعاتها وأطر عملها، بما يسهم في تسهيل وتسريع المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين ورجال الأعمال، وتحقيق تجربة متكاملة لهم، من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية.
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