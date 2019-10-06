حقيقة طرح نسخة 2021 من طراز برونكو

الأحد 6 أكتوبر 2019

طراز برونكو

كتب متابعات_الخليج 365

ترددت شائعات حول نية شركة فورد الأمريكية المصنعة للسيارات طرح الجيل الجديد من طرازها الشهير "برونكو" والمخصص لعام 2021.



ووفقا لموقع "موتور وان" فإن مسؤولين من شركة فورد قاموا بنفي ما تردد بهذا الشأن، بعدد من مواقع السيارات مثل موقع The Fast Lane Truck، وقناة TFLnow المختصة بأخبار السيارات على موقع يوتيوب.

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وكانت قد أعلنت شركة فورد منذ ثلاثة أعوام، عن نيتها إعادة إحياء طراز "برونكو" بعد وقفها تصنيعه، وطرح جيل جديد منه لعام 2021 القادم.

ومع اقتراب موسم معارض السيارات الدولية، كمعرض طوكيو الذي يقام في شهر أكتوبر الجاري، ومعرض لوس أنجلوس الذي يقام في نوفمبر القادم، تردد شائعات عن نية فورد للكشف عن الجيل الجديد من طراز "برونكو" خلال شهر نوفمبر قبل نهاية عام 2019.

وسيكون الجيل المرتقب من طراز "برونكو" هو الجيل السادس الذي يطرح من هذا الطراز المميز، وتنوي شركة فورد طرحه لينافس موديلات أخرى أبرزها طراز جيب "رانجلر".