شركة تسلا تنجح في تحقيق رقم قياسي هو الأفضل لها في مبيعاتها

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الأحد 6 أكتوبر 2019
سيارة
كتب
متابعات_الخليج 365
نجحت شركة تسلا في تحقيق رقم قياسي هو الأفضل لها في مبيعاتها على مستوى العالم خلال الربع الثالث من عام 2019 الجاري.
ووفق موقع "إنسايد إي في" فإن تسلا نجحت في بيع نحو 97,000 ألف سيارة بجميع أنحاء العالم من مختلف موديلاتها في الربع الثالث من 2019، وهو رقم مبيعات لم يسبق لشركة تسلا تحقيقه في فترة زمنية مشابهة.
وأوضح الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية نسب مبيعات كل موديل من موديلات تسلا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وبدأ بطراز تسلا موديل 3، الذي باعت منه تسلا بجميع أنحاء العالم في الربع الثالث من 2019، 79,600 ألف سيارة، في حين وصلت نسبة مبيعات كل من طراز تسلا موديل S وطراز تسلا موديل X مجتمعين لـ 17,400 ألف سيارة.
هذا فيما يخص المبيعات، أما عن التصنيع فكان لشركة تسلا إنجاز مشابه، بنجاحها في تصنيع عدد قياسي من النسخ من الموديلات السابق ذكرها، وكانت كما يلي، خلال الربع الثالث من 2019 صنعت تسلا من طرازي موديل S وموديل X مجتمعين 16,318 ألف سيارة، وصنعت الشركة الأمريكية من طراز موديل 3 وحده 79,837 ألف سيارة.
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