شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات تعلن طرح طرازين جديدين

الأحد 6 أكتوبر 2019 سيارات كتب متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة طرح طرازين جديدين تابعين لفئة "زاجاتو"، لكنها تعتزم بيع السيارتين معا.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لسيارات زاجاتو الجديدة من أستون مارتن، وهي طراز DBS GT Zagato الجديد وطراز DB4 GT Zagato الكلاسيكي المحدث ذو الإطلالة الكلاسيكية. Advertisements وأضيف للطرازين DBS GT Zagato الجديد وDB4 GT Zagato محركات بالمواصفات نفسها من فئة V12الرياضية العملاقة بسعة 5.2 لتر، وتنتج قوة 760 حصانا. وذكر الموقع الأمريكي أن شركة أستون مارتن ستطرح 19 نسخة فقط من كل طراز، وستقوم ببيعها بشكل زوجي، بتكلفة تصل لـ7.374 مليون دولار.

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