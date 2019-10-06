الطيران الليبي يدمر سيارة وذخيرة لقوات الوفاق قرب معسكر حمزة في طرابلس

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وذكر المركز، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "ضربات السلاح الجوي مستمرة على مدينة سرت ومنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس على التجمعات ومستودعات الأسلحة وصاروخ جو أرض موجه ضد الأهداف الأرضية يدمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر حمزة".
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وقال المسماري، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 اهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر".
وأضاف البيان أن "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مضيفا أن "ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية".
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