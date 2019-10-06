الإمارات تعلن دعمها لجهود السعودية في لم شمل الأطراف اليمنية

وقال قرقاش، اليوم الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وأضاف: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

​وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة مفاوضات سلام بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل توحيد الصف لمواجهة "أنصار الله".