حاكم دبي يهدي نسخة من كتاب قصتي للمصريتان رنيم والشيماء ضمن «تحدي القراءة العربي»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «تحدي القراءة العربي» أمس، مفاجأة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للأبطال الـ16 المتنافسين في التصفيات النهائية من التحدي، وبينهم المصريتان رنيم سمير حمودة والشيماء على بسيوني، إذ أهدى كل واحد منهم نسخة بتوقيعه من كتاب «قصتي»، ويرصد رحلته في خدمة الوطن الممتدة طوال 50 عامًا، ويعرض الكتاب لمحطات تاريخية فارقة وأحداث مضيئة ومؤثرة في مسيرة دبي ودولة الإمارات، وذلك على شكل سيرة ذاتية تنسج في خمسين قصة رحلة الإنسان والقائد ويتشابك فيه الشخصي بالوطني والإنساني.

وكتب «بن راشد» في الإهداء الموقع على كل نسخة من الكتاب، والموجه باسم كل بطل من أبطال التحدي الـ16 المتوجين باللقب في 14 بلدًا عربيًا: «أهديك هذه القصص آملاً أن تجد بين سطورها ما يضيف إلى مستقبل وطنك الجميل».

ويعرض برنامج تحدي القراءة العربي التثقيفي التشويقي الأول من نوعه عالميًا، مساء الجمعة من كل أسبوع، وهو يجمع ما بين برامج المسابقات وتلفزيون الواقع، إذ تقرر تحويل التصفيات النهائية من الدورة الرابعة لتحدي القراءة العربي إلى برنامج تلفزيوني، وجرى بالفعل إذاعة حلقتين من البرنامج، ويتواصل عرض مجريات المنافسات على مدار 5 حلقات أخرى مسجلة تذاع أسبوعياً، وصولاً إلى الحلقة الثامنة من البرنامج التي ستبث على الهواء مباشرة وتتضمن تتويج بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.

وفي التحدي الأول تنوعت اختيارات الأبطال المتنافسين في اختياراتهم للكتب بين الأدب العربي والعالمي، والرواية وكتب الإدارة وتنمية الذات وغيرها.

أما التحدي الثاني، الذي تضمنته أحداث الحلقة الثانية من البرنامج، فكانت اختيار كتاب مهم وتلخيصه في 280 حرفاً كي يكون جاذباً لقراء وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا التحدي تنوعت اختيارات الأبطال المتنافسين بين الكتب الملهمة والتحفيزية والعلمية والمعلوماتية وغيرها.

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بن راشد يهدي نسخه من كتاب قصتي للمصريتان رنيم والشيماء ضمن «تحدي القراءة العربي»

بن راشد يهدي نسخه من كتاب قصتي للمصريتان رنيم والشيماء ضمن «تحدي القراءة العربي»

بن راشد يهدي نسخه من كتاب قصتي للمصريتان رنيم والشيماء ضمن «تحدي القراءة العربي»

بن راشد يهدي نسخه من كتاب قصتي للمصريتان رنيم والشيماء ضمن «تحدي القراءة العربي»