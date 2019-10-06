رئيس برلمان العراق: "إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، إنه إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع" ، لاننا ندعم الإصلاحات الحكومية وسيتم النظر فى تعديل وزارى إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى ذلك".
وأضاف الحلبوسي - في تصريح خاص مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - أنه لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه يوجد"مدسوسون" في الاحتجاجات / بحسب تعبيره/ .
وأشار إلى إمكانية إنهاء الكتل تعليق عضويتها في البرلمان إذا كان هناك برنامج حكومي واضح ، مشددا على ضرورة وضع من أطلق عليهم"الحيتان الكبيرة" من الفاسدين في السجون.
وكشف الحلبوسي أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية ، داعيا قيادات المتظاهرين الذين لم يحضروا جلسة السبت، إلى حضور الجلسة القادمة لمناقشة مطالبهم.
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