شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وإصابة 45 مع تجدد المظاهرات فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، إن 5 أشخاص قتلوا وأصیب 45 آخرون مع تجدد المظاهرات فى العاصمة بغداد ومدن عراقیة أخرى. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الكویتیة، أن أربعة متظاهرین قتلوا بالرصاص الحى أثناء تجمعهم قرب أحد مراكز التسوق شرقى بغداد فیما أصیب 34 آخرون بجروح. وفى الدیوانیة جنوبى العراق قتل متظاهر وأصیب 11 آخرون بجروح فى إطلاق نار لتفریق تظاهرات قرب مقر الحكومة فى المدینة. Advertisements وفى الناصریة كبرى مدن محافظة ذى قار أقدم متظاهرون على إحراق مقرات حزبیة ومنها مقر حزب الدعوة وسرایا الخرسانى والحزب الشیوعى فیما حاصر آخرون مكتب منظمة بدر بهدف اقتحامه.

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