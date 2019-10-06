أول تعليق من محمد بن راشد على نتائج انتخابات المجلس الوطني الإماراتي

وقال آل راشد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نبارك للفائزين بانتخابات المجلس الوطني ... ونشد على يد جميع المرشحين الذي ساهموا بانجاح هذا العرس الوطني". وأضاف:"نقول لجميع من صوت بأن تجربتنا متميزة ومتفردة وإماراتية ... والسلطات التنفيذية والتشريعية بالدولة ستبقى يد واحدة لخدمة جميع أبناء الوطن". وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت، التي بلغ خلالها مجموع الأصوات على مستوى الدولة ْ117,592 صوت وبنسبة 34,81 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

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