شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بالأسماء الفائزون بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفائزون بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى أن فوزهم بهذه العضوية تكليف لا تشريف، متعهدين بأن يقدموا ما فيه صالح الوطن والمواطن، وأن يكونوا على قدر المسؤولية التى أولاها لهم أعضاء الهيئة الانتخابية، مؤكدين التزامهم التام بتنفيذ برامجهم الانتخابية والعمل على تحقيق تطلعات الناخبين.

وجاءوا على النحو التالى بحسب صحيفة البيان الإماراتية على حسب الإمارة: دبى

حمد الرحومى

أسامة الشعفار

مريم ماجد خلفان بن ثنية

سارة محمد أمين فلكناز

أبو ظبى

ناعمة المنصورى

سهيل بن نخيرة العفارى

خلفان راشد النايلى الشامسى

موزة العامرى

الشارقة

حميد على العبار الشامسى

عدنان حمد

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عبيد الغول

الفجيرة

محمد احمد اليماحى

صابرين اليماحى

عجمان

احمد حمد بوشهاب

هند حميد العليلى

رأس الخيمة

يوسف عبدالله بطران الشحى

سعيد راشد عبدالله العابدى

أحمد محمد الشحى

أم القيوين

محمد الكشف