شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بالأسماء الفائزون بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفائزون بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى أن فوزهم بهذه العضوية تكليف لا تشريف، متعهدين بأن يقدموا ما فيه صالح الوطن والمواطن، وأن يكونوا على قدر المسؤولية التى أولاها لهم أعضاء الهيئة الانتخابية، مؤكدين التزامهم التام بتنفيذ برامجهم الانتخابية والعمل على تحقيق تطلعات الناخبين.وجاءوا على النحو التالى بحسب صحيفة البيان الإماراتية على حسب الإمارة: دبى
حمد الرحومى
أسامة الشعفار
مريم ماجد خلفان بن ثنية
سارة محمد أمين فلكنازأبو ظبى
ناعمة المنصورى
سهيل بن نخيرة العفارى
خلفان راشد النايلى الشامسى
موزة العامرى
الشارقة
حميد على العبار الشامسى
عدنان حمد
عبيد الغول
الفجيرة
محمد احمد اليماحى
صابرين اليماحى
عجمان
احمد حمد بوشهاب
هند حميد العليلى
رأس الخيمة
يوسف عبدالله بطران الشحى
سعيد راشد عبدالله العابدى
أحمد محمد الشحىأم القيوين
محمد الكشف
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر بالأسماء الفائزون بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.