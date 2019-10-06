شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 فى دبى، وبحسب صحيفة البيان فاز كل من: حمد الرحومى وأسامة الشعفار ومريم بن ثنية وسارة فلكناز

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