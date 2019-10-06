شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 143 مهاجرًا صوماليا فى اليمن إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الأسبوع 143 صوماليا، تقطعت بهم السبل فى اليمن، من العودة إلى ديارهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان فى تصريح صحفى إن 46 رجلا و41 امرأة و26 فتى و30 فتاة استقلوا قاربا من عدن فى 30 سبتمبر الماضى ووصلوا إلى ميناء بربرة فى الصومال.

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وأضاف ميلمان أن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج العائدين من اليمن.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة أنه منذ بدء هذا المشروع الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة فى نوفمبر 2018م، جرى مساعدة 1505 شخصاً، من بينهم 783 رجلا و722 امرأة، من العائدين الصوماليين، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عمليات العودة الآمنة والكريمة من اليمن، والمساهمة فى إعادة إدماج مستدامة لأولئك العائدين.

من جهته قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش إن عدد اللاجئين فى اليمن يبلغ حوالى 250 ألف شخص، موضحاً أن أكثر من 90% منهم كانوا من الصومال.