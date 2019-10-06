دعوى قضائية ضد أبل بسبب نوتش الأيفون

الأحد 6 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

قد لا يكون الشق الموجود أعلى الشاشة "نوتش" فى الأيفون هوأجمل تصميم في الهواتف الذكية، لكنه في نفس الوقت سبب وراء خضوع شركة أبل للمحاكمة، حيث تمت إقامة دعوى قضائية ضد أبل تتعلق به.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، جاء في الدعوة أن حجم الشاشة المعلن عنه من أبل، ودقة شاشة iPhone X وXS وXS Max ليست موجودة بالفعل بسبب "النوتش".

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وأشار التقرير إلى وجود قاضي فيدرالي ينظر القضية، والذي قال إن هذا الأمر قد لا يكون مشكلة كبيرة: "لا يبدو أن هناك أي شخص في أمريكا قلق بشأنه"، فيما تجادل شركة أبل حاليا بشرح الكيفية الفعلية التى تقيس بها حجم شاشات هواتفها، وتحاول رفض القضية منذ شهر مارس الماضى.

ويأمل المدعون في تحويلها إلى دعاوى جماعية على مستوى البلاد، لكن لم يتم التصديق عليها بعد - وذكر القاضي أن هناك سابقة قانونية يمكن أن تحول دون أن تصبح قضية.