وقالت الشبكة إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه، مضيفة أن مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة.
وأضافت أنه ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين.
وكانت وسائل الإعلام العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي انقطاع خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية بالكامل.
وقال موقع "السومرية" العراقي، إن "قطع الإنترنيت جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل".
كانت هذه تفاصيل خبر "نت بلوك": عودة الإنترنت بشكل جزئي في العراق فيما يستمر حجب مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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