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أمطار متفرقة على منطقة جازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات (الرّيث، بيش، هروب، العيدابي)، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

يذكرأن، حذرت الأرصاد السعودية، من هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، تسبب فى تعليق الدراسة بعشرات المدارس.

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