شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على منطقة جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات (الرّيث، بيش، هروب، العيدابي)، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، حذرت الأرصاد السعودية، من هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق، تسبب فى تعليق الدراسة بعشرات المدارس.